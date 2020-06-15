Полиция задержала пятерых участников столкновения под Шевченковским райсудом

15.06.2020 16:21

Укринформ

Столичные полицейские задержали пять человек возле Шевченковского районного суда Киева, где 15 июня выбирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции г.Киева.

«Инцидент произошел во время акции возле здания Шевченковского районного суда города Киева. Один из участников устроил конфликт с журналистами. Когда полицейские пытались задержать правонарушителя, возникла потасовка. Наиболее активных участников задержали, их доставляют к управлению полиции для установления личных данных и предоставления объяснений », — говорится в сообщении.

После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация действиям задержанных.

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Как сообщалось, 15 июня Шевченковский суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Стерненко. Возле суда — несколько сотен активистов, которые пришли поддержать Стерненко.

Ранее, 11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Позже его защита сообщила, что ходатайство по избранию меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Стерненко — активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

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Вечером 24 мая 2018 г. двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго нападающего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве — как пояснили в прокуратуре, из-за «необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

По материалам: ukrinform.ru