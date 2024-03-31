О том, что целью сегодняшнего удара российско-оккупационных войск стали высоковольтные подстанции национальной компании-поставщика электричества, расположенные в южном регионе, а где продолжают действовать аварийные отключения «света», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале «Укрэнерго».

Как стало известно, вследствие масштабных повреждений энергооборудования, вынужденно применены аварийные отключения в городе Одесса и близлежащих районах. В «Укрэнерго» предупреждают — при тенденции роста объема потребления электричества, продолжительность отключений может увеличиваться пропорционально, о чем обязаны сообщить на своих интернет-страницах местные облэнерго.

Также, не остановлены идентичные ограничения потребления в Харьковской области и на территории Кривого Рога, с некоторыми исключениями — в темное время суток такие графики не применялись. Впрочем, при росте потребления, и, соответственно, возросшей нагрузке на энергосистему днем, в особенности, в часы вечернего пика, возможно возобновление отключений.

Ранее мы писали о том, что Гуменюк рассказала об особенностях воскресной ночной атаки РФ, сообщив о последствиях удара в южных регионах.