Прогноз погоды на 16 июня 2020 года: Украину накроют грозовые дожди

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 16 июня погода в Украине ожидается жаркой и дождливой.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Во вторник, 16 июня, погода в Украине ожидается по-прежнему жаркой. При этом почти во всех регионах прогнозируются дожди с грозами. Без осадков останутся только жители Сумской, Харьковской и Луганской областей.

Теплее всего будет в восточных регионах Украины. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях столбики термометра будут держаться отметки +29…+31 градусов тепла.

«Ветер будет с востока, умеренный, с порывами. Если гроза – есть вероятность локальных шквала и града!», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Во второй половине текущей недели синоптики обещают большую жару. Температура повысится на 2-4 градуса.

Уже с 22 июня, согласно предварительным прогнозам, воздух станет немного прохладнее.

В Киеве также жарко, возможен дождь со шквальными порывами ветра. Температура днем поднимется 29 – 31 градуса тепла.

Ранее сообщалось о погоде на 15 июня 2020 года.