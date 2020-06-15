Суд отправил Стерненко под домашний арест

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15.06.2020 21:47

Укринформ

Шевченковский районный суд Киева избрал Сергею Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом объявил следственный судья Владимир Бугиль, сообщает корреспондент Укринформа.

"В удовлетворении ходатайства о взятии Стерненко на поруки отказать. Ходатайство об избрании меры пресечения Стерненко в виде домашнего ареста — удовлетворить", — сказал Бугиль.

После решения суда Стерненко начал выкрикивать, что судья не уточнил, где ему находиться под домашним арестом. Когда присутствующие в зале сказали, что по месту прописки, он ответил, что не может отбывать домашний арест в воинской части в Одессе, «куда его даже не пускают».

Прокурор в комментарии журналистам заявил, что готов к апелляции стороны защиты.

Стерненко же заявил, что апелляция «бесспорно, будет».

Его адвокат отметил, что прокурор в ходатайстве указывал другой адрес для отбывания Стерненко домашнего ареста, поэтому нужно, чтобы суд объяснил, где его подзащитный должен находиться.

После оглашения решения суда активисты под учреждением начали скандировать «Ганьба», они зажигают красные файеры.

Как сообщалось, Шевченковский суд 12 июня начал, а 15 июня продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Стерненко.

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Ему 11 июня было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru