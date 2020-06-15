Суд по делу Стерненка допросил хирурга как свидетеля защиты

15.06.2020 12:37

Укринформ

Шевченковский районный суд на заседании относительно избрания меры пресечения активисту Сергею Стерненко допросил эксперта — хирурга Александра Линчевского в качестве свидетеля защиты.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, защитники Стерненко спросили эксперта о ранении одного из нападавших на Стерненко — Ивана Кузнецова, в частности, мог ли Кузнецов пробежать 99 метров при условии проникающего ранения левого желудочка с надрезом 1 см при росте почти 2 м и весе примерно 130 кг.

«Оперировал ли я лично пациентов с ранением сердца левого желудочка, то — да, и неоднократно. Если говорить о самом ранении сердца, о возможности раненого к активным каким-то действиям, то здесь обобщение можно сделать следующее: есть ряд травм тела — не сердца сейчас — которые сопровождаются немедленной потерей сознания или немедленной смертью. Травма сердца к таким травмам не относится. Пациент при повреждении сердца всегда некоторое время остается в сознании … и активно двигается. Видел я лично пациентов, у которых было ранение сердца — левого, правого желудочка — и они (могли) двигаться, и, скажем, даже активно сопротивляться в больнице — да. И это может подтвердить любой из моих коллег", — сказал Линчевский.

По его словам, травма сердца никогда не приводит к моментальной потере сознания и мгновенной гибели: "Пациент всегда некоторое время может двигаться, разговаривать и совершать некоторые действия".

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Как отметил хирург, ни один эксперт не может сказать, сколько миллилитров крови должно вытечь, чтобы раненый потерял сознание.

«Есть стандарты — очень приблизительные цифры, когда у пациента, скорее всего, но это вероятностная такая характеристика, скорее всего, будут проблемы с сознанием. Пример, доноры единовременно могут сдавать до 400 мл крови и в тот же день садиться в общественный транспорт и ехать — это тот объем крови, который человек может потерять без особых проблем. Личный перенос кровопотери … не может быть предусмотрен и вычесляем. Видел я пациентов, которые потеряли 2 литра крови и оставались в сознании — да. Есть ли пациенты, которые теряют 1,5 л крови и теряют сознание — вероятно, тоже да. То есть, о четком таком пределе мы не можем сказать", — уточнил Линчевский.

По его словам, пациент всегда теряет сознание в случаях снижения кровоснабжения головного мозга, но здесь играет очень большую роль темп кровопотери и личная толерантность лица к снижению кровоснабжения.

"Поэтому, однозначно, в какой-то момент пациент теряет сознание. Можно говорить — с очень большим приближением, но пациентов с потерей крови в пределах литра очень редко, чтобы не сказать никогда, нам не доставляют», — подчеркнул хирург.

В настоящее время суд допрашивает в качестве свидетеля руководителя экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи Директората медицинских услуг Александра Данилюка.

Как сообщалось, 12 июня на суде по избранию меры пресечения Стерненко прокурор Николай Бозовуляк заявил, что Стерненко нанес Кузнецову ножом «минимум три удара по туловищу последнего, причинив ему, согласно заключению эксперта, резаную рану грудной клетки справа, резаную рану правого плеча, колото-резаное ранение грудной клетки слева, в ходе которого было повреждено сердце, что привело к острой кровопотере и шоку что стало причиной смерти Кузнецова на месте происшествия».

Ранее, 11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru