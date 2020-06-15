В Минобразования уверяют, что ВНО никто не отменит

Временно исполняющая обязанности главы МОН Людмила Мандзий уверяет, что в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса, ВНО для абитуриентов никто не отменит. Как отметила министр, именно такая система поступления является единственным объективным инструментом.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Украинская правда«.

«Наше министерство готово провести ВНО в условиях карантина. Тестирования будет абсолютно безопасным, мы примем во внимание все рекомендации главного санитарного врача. Мы реагируем на все данные МОЗ по поводу эпидемиологической ситуации».

Мандзий отметила, что во всех пунктах проведения ВНО будут медицинские маски, термометры, антисептики и защита для врачей. Обеспечивать всем этим пункты тестирования будут местные ОГА.

Министр также напомнила, в каких условиях будет проходить ВНО:

обязательное измерение температуры на входе: если температура тела выше 37,2 градуса, на ВНО не пропустят. Также, у абитуриента не должно быть других признаков респираторных заболеваний.

госпродпотребслужба будет проверять пункты тестирования: между абитуриентами должно быть расстояние в 1,2 метра, все должны быть в масках. Помещения должны быть продезинфицированы и внутри должны стоять антисептики.

на входе не будет скопления людей: для входа в помещения выделят больше времени, пропускать будут по группах в разные промежутки времени, в очередях будет дистанция.

за проведением ВНО будут наблюдать медики и Нацполиция.

инструкторы на ВНО будут не из группы риска.

Напомним, ранее мы писали, что пробное ВНО «подвисло: на сайте центра оценивания образования возникли проблемы.