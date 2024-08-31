Как информирует «НБН» со ссылкой на материал BBC, глава ведомства, курирующего сферу образования и науки Оксен Лисовой сообщил — нормами действующего законодательства об образовании предусматривается повышение текущего усредненного показателя зарплаты в два раза, но не все так просто.

По словам Лисового, заработная плата преподавательского состава обязана вырасти до трех прожиточных минимумов (около 24 000 гривен), с одновременной оптимизацией процесса начисления выплат, во избежание запутанности в многочисленных надбавках, что сделает алгоритм более понятным для сотрудников образовательного сектора.

Однако, вышеописанные позитивные изменения пока откладываются, поскольку госбюджету необходимо, «для начала», отыскать свободные 50-60 млрд гривен дополнительных средств.

Лисовой акцентировал:

Я не буду на камеру озвучивать затраты на оборону [Украины], но этих месячных расходов хватит для того, чтобы поднять заработную плату всем учителям в течение года.

Ранее мы писали о том, что в Минветеранов рассказывали о зарплатах специалистов по сопровождению бывших военных.