Как информирует «НБН» со ссылкой на материал BBC, глава образовательно-научного ведомства Оксен Лисовой опроверг вышеописанную информацию, касающуюся вовлечения школьников на территориях Курской области (контролируемых Силами обороны) в учебный процесс, отлаженный Украиной.

Исходя из слов Лисового, в кулуарах Министерства поначалу на серьезном уровне обсуждали возможность приступить к обучению маленьких россиян на подконтрольной части Курской области, однако, позднее приняли однозначное решение — начинать там учебный год не будут, поскольку Киев придерживается норм международного законодательства.

В частности, глава Министерства образования и науки твердо подчеркнул:

Мы делать так, как Россия [навязывание своей идеологии украинским детям на временно оккупированных территориях], не будем, а будем делать лучше.

Ранее наш информационный портал писал о том, что РФ перебрасывает свою ЧВК из стран Африки на защиту Курской области.