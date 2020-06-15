За сутки больше всего случаев COVID-19 — на Львовщине, Закарпатье и Киеве

15.06.2020 09:51

Укринформ

За прошедшие сутки в Украине провели 10 236 тестов на определение COVID-19.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За минувшие сутки было совершено 10 236 тестирований, из них 7 950 ПЦР-тестов и 2 286 ИФА-тестов", — отметил Степанов.

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Он сообщил, что за последние сутки больше всего случаев коронавируса зарегистрировано во Львовской области — 136, Закарпатской области — 48 и г. Киеве — 53.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 15 июня в Украине лабораторно подтверждено 31 810 случаев COVID-19, за сутки — 656 новых.

По материалам: ukrinform.ru