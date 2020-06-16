Чехия готова передать Украине 3D-технологии печати масок

Эксклюзив

16.06.2020 18:59

Укринформ

Чешская сторона выразила готовность передать Украине технологии по производству противоэпидемических товаров и защитных средств, разработанных чешскими научно-исследовательскими институтами в течение кризисного периода.

Это в интервью Укринформу подтвердил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Чешская сторона выразила готовность бесплатно предоставить Украине технологии печати", — заявил посол.

Он пояснил, что речь идет о печати на 3D-принтерах защитных масок и щитов. Сразу после сложившейся ситуации с коронавирусом, в научных учреждениях, университетах Чехии были разработаны достаточно интересные модели, которые можно печатать.

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Ими заинтересовались в украинском Министерстве здравоохранения. Сейчас происходят контакты по этому поводу.

По материалам: ukrinform.ru