Чиновники обсудили с инвесторами проблемы Укрбуда

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15.06.2020 20:55

Укринформ

Представители правительства встретились с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации «Укрбуд» и обсудили проблемы незавершенного строительства.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"По поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля представители правительства провели встречу с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации «Укрбуд». Стороны обсудили пути урегулирования вопроса достройки объектов указанной корпорации", — говорится в сообщении.

Как отмечается, представители правительства сообщили, что Министерство обороны уже разработало проект распоряжения, который позволит приступить к решению вопроса недостроя. Документ находится на стадии согласования в Минфине, Министерстве развития громад и территорий и Минюсте.

Директор Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета министров Наталья Козловская сообщила, что этот документ позволит Министерству обороны перезаключить договоры, заключенные с корпорацией «Укрбуд», на ЗАО «ХК Киевгорстрой». Она добавила, что проект будет рассмотрен на заседании правительства в ближайшее время.

Как сообщалось, 15 июня инвесторы строительной корпорации "Укрбуд" провели под зданием Офиса Президента и Домом правительства акцию, требуя восстановить строительство жилых комплексов.

В начале декабря 2019 г. ООО "Укрбуд Девелопмент", которое входит в состав Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд", заморозило строительство на всех своих 26 объектах. По подсчетам генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды, в недостроенных домах приобрели жилье около 13 тыс. человек.

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12 декабря 2019 г. Президент Владимир Зеленский в телеэфире заявил, что недостроенную недвижимость компании "Укрбуд" завершит Киевгорстрой. Сейчас Киевгорстрой принял на баланс пять недостроенных жилых комплексов строительной корпорации Укрбуд и возобновил строительные работы на них. В Киевгорстрое заявляют, что компания не может взять на баланс и начать работы на других объектах Укрбуда в связи с тем, что не может получить необходимые разрешения и документы от органов государственной власти.

Президент во время пресс-коференции 20 мая заявил, что мэр Киева Виталий Кличко должен подключиться к решению вопроса достройки объектов компании "Укрбуд".

Однако Кличко заявил, что в отношении недостроев Укрбуда есть три вопроса, которые не входят в компетенцию городских властей Киева.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции 11 июня заявил, что правительство контролирует ситуацию с Укрбудом.

Фото: www.kmu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru