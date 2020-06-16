Дело Стерненко: судья ушел в совещательную комнату

15.06.2020 21:29

Укринформ

Следственный судья Шевченковского райсуда Владимир Бугиль, который рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Сергею Стерненко, удалился в совещательную комнату.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Суд идет в совещательную комнату», — сказал Бугиль.

Мера пресечения активисту начали избирать днем ​​12 июня, тогда заседание длилось ориентировочно 8 часов, после чего был объявлен перерыв до понедельника.

Сегодня заседание продолжилось в 10:00. Поэтому совокупно судебное заседание по избранию меры пресечения Стерненко продолжается уже около 19 часов.

За это время суд допросил двух экспертов — медиков, Александра Линчевского и Александра Данилюка, прокурора Андрея Радионова, который, по данным СМИ, отказался подписывать подозрение Стерненко, допросил ряд депутатов, которые являются членами ВСК ВР по расследованию нападений на активистов, в частности, Викторию Сюмар , Гео Лероюс, Соломию Бобровскую, Дмитрия Гурина.

По словам самого Стерненко, его хотели взять на поруки около 200 человек.

Суд решил, что за него могут поручиться 15 человек, в том числе народные депутаты Мария Ионова, Яна Зинкевич («Европейская солидарность»), Кира Рудык, Ольга Стефанишина, Роман Костенко, Ярослав Юрчишин, Роман Лозинский («Голос»), Александр Мариковский («Слуга народа»).

Желание взять Стерненко на поруки выразили также экс-глава Минздрава Ульяна Супрун, Герой Украины Владимир Жемчугов, бывший пленник Кремля Владимир Балух и другие.

Сегодня после столкновений под Шевченковским судом, как сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, отстранили двух полицейских.

В отношении тех лиц, которые нападали на журналистов, были составлены админпротоколы о хулиганстве и невыполнении законных требований сотрудников полиции.

Читайте также: Защита утверждает, что Стерненко не сбежит

Полицейские также открыли уголовное производство по статье 171 Уголовного кодекса Украины — препятствование журналистской деятельности.

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Стерненко.

Ему 11 июня было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru