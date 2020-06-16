Гиркин объявлен в розыск, как военный преступник: срока давности не будет

Один из первых главарей российских оккупационных войск, так называемый «министр обороны» «ДНР» Игорь Гиркин объявлен в розыск.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Как сообщили в пресс-службе офиса Генерального прокурора, его обвиняют в военных преступлениях, совершенных на территории Украины в 2014 году.

Следствием установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года Гиркин совместно с подконтрольными ему боевиками организовывал поиск и похищение украинских патриотов в Донецкой области.

Потом этих людей избывали, применяя жестокие пытки в специальных подвалах города Славянска. Таким образом они жестоко мстили за проукраинскую позицию похищенных.

Учитывая, что по военным преступлениям срока давности нет, Гиркина гепрокуратура разрешила задержать для последующего препровождения в суди и принятия решения об аресте.

Как известно, Игорь Гиркин (Стрелков) в период с 15 мая по 14 августа 2014 года был так называемым «министром обороны» российских оккупационных войск в «ДНР»

Ранее сообщалось о том, как ВСУ ликвидировали разведвзвод российских оккупантов под Дебальцево.