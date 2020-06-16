Государство должно вернуть участникам пробного ВНО около 27 миллионов

Эксклюзив

16.06.2020 18:39

Укринформ

Участники пробного ВНО уплатили государству за эту услугу более 53 млн грн, около 27 млн грн были использованы на подготовку пробного тестирования.

Об этом в комментарии Укринформу рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

“В целом участниками пробного ВНО было выплачено более 53 млн грн. Но у нас есть остаточные средства, которые не были использованы для проведения пробного тестирования, учитывая то, что мы не привлекали инструкторов, дежурных, старших инструкторов. И эта сумма сейчас составляет примерно 26 млн грн", — сказала Вакуленко.

Она рассказала, что средства, которые граждане платят за возможность пройти пробное тестирование, используются для многих статей расходов.

“Это разработка тестовых заданий, макетирование, тиражирование тестовых тетрадей, подготовка и отправка. Это подготовка файлов, текстов для задач части понимания языка на слух для тестирования по иностранному языку. Это создание переводов тестов на языки национальных меньшинств, это информирование участников о ходе регистрации, создание сервисов для регистрации, получения результатов. Это оплата труда привлеченных работников к проведению пробного независимого оценивания. А также другие виды работ”, — сказала Вакуленко.

Она отметила, что сейчас УЦОКО и региональные центры оценивания качества образования столкнулись с проблемой возвращения средств за пробное ВНО из-за ряда факторов.

“Сейчас существующие порядки (возврат средств — ред.) предусматривают, что каждая выплата возвращается индивидуальным платежом, у нас нет автоматической системы возврата средств. Каждый участник должен подать заявление на возврат средств. Бухгалтер на каждого участника должен сделать отдельное платежное поручение, вручную ввести в систему. Если мы говорим о региональных центрах, то в региональных центрах работает по 1-2 бухгалтера, соответственно мы посчитали среднюю продолжительность оформления такого ручного платежа, и понимаем, что в среднем один региональный центр мог бы обрабатывать такие платежи около трех лет, потому что у нас большое количество зарегистрированных участников в регионах и каждый платеж оформлялся бы отдельно”, — рассказала Вакуленко.

Также по ее словам, еще одна проблема заключается в том, что у большинства участников ВНО нет банковских карт и соответственно платежных реквизитов, оплаты осуществлялись через банковские структуры, и теперь средства должны быть перечислены родителям участника пробного ВНО, или его опекунам или попечителям.

“Это сложный с точки зрения реализации механизм. Мы просим, чтобы банковские структуры, которые имеют на это соответствующих сотрудников, получили от нас деньги , которые мы не использовали, получили от государства компенсацию и смогли это осуществить централизованно”, — сказала Вакуленко.

Она добавила, что пока не определено, из каких расходов будут возвращать те средства за пробное ВНО, которые УЦОКО уже использовал, но предварительно механизм возвращения средств предусматривал, что они будут идти из фонда борьбы с COVID-19.

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Как сообщал Укринформ, пробное ВНО, запланированное на 15 и 17 июня и отмененное Кабмином из-за ситуации с коронавирусом, можно пройти онлайн. В понедельник, 15 июня, должно было состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературы. Пробное ВНО по другим предметам запланировано 17 июня.

Основная сессия ВНО в Украине должна быть проведена с 25 июня до 17 июля 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru