Окончательное решение о проведении ВНО примут в конце недели — Степанов

16.06.2020 10:36

Укринформ

На сегодня показатели заболеваемости коронавирусом в Украине позволяют проводить ВНО, но окончательное решение по этому вопросу будет приниматься 19-20 июня.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы определили два четких критерия, которые будут применяться на национальном уровне. Они все связаны с резким ростом заболеваемости. И мы будем определяться 19-20 июня, будем смотреть на эти критерии. Сегодня эти критерии полностью позволяют провести ВНО, и в таком аспекте движется страна", — отметил Степанов.

Он отметил, что согласно решению Кабмина и учитывая нынешнюю ситуацию, ВНО должно начаться с 25 июня. По его словам, Минздрав четко определил рекомендации, при каких условиях с точки зрения безопасности должно проходить ВНО. Они утверждены в том числе постановлением заместителя министра здравоохранения — главного санитарного врача Виктора Ляшко, добавил Степанов.

"Это и проведение термоскрининга, и допуск исключительно людей, которые сдают ВНО, они должны быть в маске, рассадка учеников только с соблюдением социальной дистанции, обязательно должны быть определены маршруты доставки — каким образом доезжают люди к пунктам оценивания. Не допускаются любые другие лица, кроме участников процесса", — напомнил министр.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования.

В частности, в понедельник, 15 июня, должно было состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Пробное ВНО по другим предметам планировалось на 17 июня. Основная сессия ВНО в Украине будет проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года.

Ранее МОН из-за карантина изменило сроки вступительной кампании в вузы. Прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.

В Украине по состоянию на 16 июня зафиксировано 32 476 случаев коронавируса, из них за последние сутки — 666.

По материалам: ukrinform.ru