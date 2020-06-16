Рада приняла изменения в закон о военной службе

16.06.2020 13:55

Укринформ

ВР внесла изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым военные ГПСУ и СБУ, признанные непригодными по состоянию здоровья к службе, смогут продолжить ее прохождение на должностях, которые не требуют чрезмерных физических нагрузок.

За принятие соответствующего законопроекта за основу проголосовали 310 народных депутатов и столько же — за принятие закона в целом, сообщает корреспондент Укринформа.

Законом предусмотрено внесение изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", которое исключает Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины из перечня воинских формирований, в которых не могут проходить военную службу военнослужащие, признанные военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья непригодными к военной службе.

При этом боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе пограничников и правоохранителей СБУ, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на других должностях.

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Реализация закона не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.

Этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

По материалам: ukrinform.ru