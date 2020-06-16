Рада рекомендует отложить на год переход военных госпиталей на новую систему финансирования

16.06.2020 16:35

Укринформ

Верховная Рада приняла постановление «О недопущении остановки функционирования госпиталей ветеранов войны при внедрении второго этапа медицинской реформы» (№3235).

Соответствующее решение поддержали 327 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти, сообщает корреспондент Укринформа.

Это постановление Рада приняла в связи с невозможностью госпиталей ветеранов войны заключить договора с Национальной службой здоровья Украины на общих основаниях и с целью недопущения сужения функциональных полномочий и закрытия госпиталей для ветеранов войны из-за отсутствия надлежащего государственного финансирования и ограниченными возможностями местного бюджета.

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Постановлением рекомендуется правительства отсрочить участие госпиталей ветеранов войны в переходе на новую систему финансирования через Национальную службу здоровья Украины сроком на один год.

Также документ предлагает сохранить финансирование госпиталей для ветеранов войны путем передачи субвенции из Государственного бюджета через Министерство здравоохранения Украины.

По материалам: ukrinform.ru