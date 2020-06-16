Стерненко говорит, что к нему в Киев будет ездить одесская полиция

16.06.2020 17:34

Укринформ

Соблюдение активистом Сергеем Стерненко меры пресечения в виде домашнего ареста по месту фактического проживания в Киеве будет проверять полиция Одессы.

Об этом заявил сам Стерненко журналистам по завершению судебного заседания, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас изменили адрес отбывания домашнего ареста, но не изменили орган, который должен это проверять. Соответственно, теперь для того, чтобы проверить, буду ли я дома на домашнем аресте, одесская полиция должна ехать в Киев, проверять и затем возвращаться назад. Это уже проблемы стороны обвинения, я просто констатирую", — отметил он.

В то же время Стерненко заявил, что будет обжаловать такое решение о мере пресечения сразу, как получит полный текст решения.

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Он также отметил, что завтра, 17 июня, в 13:15 судья Владимир Бугель (который 15 июня избрал меру пресечения активисту — ред.) должен объявить полный текст судебного решения, и отметил, что приедет заслушать, и пригласил к этому представителей СМИ.

Как сообщал Укринформ, 15 июня Шевченковский районный суд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом, по словам активиста, местом пребывания на домашнем аресте в постановлении суда указана "воинская часть в Одессе", по месту прописки, но его "туда не пускают, потому что это режимный объект".

"Это определение невозможно выполнить", — отметил активист и отметил, что из-за ее невыполнение прокуроры потом могут "просить содержания под стражей".

Впоследствии прокурор по делу подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста.

Во вторник, 16 июня, судья Шевченковского райсуда Киева Елена Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора по делу Стерненко по изменению адреса для выполнения пресечения с места прописки в Одессе на место проживания в Киеве.

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Стерненко 11 июня объявили подозрение в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru