Стерненко и активисты зажгли файеры под домом Зеленского

16.06.2020 00:40

Укринформ

Сергей Стерненко и активисты, которые поддерживали его во время избрания меры пресечения в Шевченковском районном суде Киева, пришли под дом Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Активисты, в частности, зажгли там файеры.

Они хотят, чтобы им разъяснили как выполнять постановление суда, которым Стерненка отправили под домашний арест, но назначили его отбывать, по словам активиста, по адресу военной части в Одессе, куда, как отмечает Стерненко, его не пустят, потому что это режимный объект.

Активисты также звонили самому Зеленскому, но трубку никто не брал.

Активисты скандируют: «Зелю прочь», «Аваков – черт», «Зеля – беги», «Скиньте Вову», чтобы Зеленский к ним вышел.

Как сообщал Укринформ, 15 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом, по словам активиста, местом нахождения на домашнем аресте, в постановлении суда указана «воинская часть в Одессе», по месту прописки, но его туда не пускают, потому что это режимный объект».

"Это постановление невозможно исполнить", — подчеркнул активист и отметил, что за его невыполнение прокуроры потом могут "просить содержания под стражей".

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Стерненко 11 июня объявили подозрение в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и второго нападающего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru