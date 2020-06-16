Стерненко просит суд не избирать ему никакой меры пресечения

Общество
Таисия Слепцова0

Стерненко просит суд не избирать ему никакой меры пресечения

Стерненко просит суд не избирать ему никакой меры пресечения

15.06.2020 21:25

Укринформ

Сергей Стерненко заявил, что когда на него напали два человека, он просто отмахивался от них, пытаясь защитить себя и свою девушку.

Об этом активист сказал в Шевченковском районном суде Киева, где ему избирают меру пресечения, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я начал защищаться и наносить нападавшим удары ножом сразу после того, как получил два удара в голову от них. Примерно в тот же период времени они мне ранили руку. Когда на меня напали, я очень быстро, хаотично, не видя, куда даже наношу удары и наношу ли их, отмахивался от них, чтобы не дать им убить меня или покалечить, или убить, или покалечить мою девушку», — утверждает Стерненко.

Он уточнил, что бежал по тому маршруту, по которому бежал один из нападавших, Иван Кузнецов, чтобы задержать его, а когда догнал, тот упал на землю. Стерненко вызвал ему "скорую".

Активист отметил, что к производству, в котором он является потерпевшим, были приобщены две психологические экспертизы, «в которых установлено, что даже на момент, когда он пытался преследовать, он мог находиться еще в состоянии необходимой обороны и еще воспринимал угрозу для своей жизни и здоровья до того момента, пока его не забрала скорая медицинская помощь».

Стерненко уточнил, что не приближался к Кузнецову ближе нескольких метров.

«Он со мной разговаривал и просил вызвать «скорую», и сказал в ответ на вопрос: «Почему вы напали на меня?», Что «мы ошиблись». Что опровергает доводы обвинения, Кузнецов умер очень быстро (после ранений — ред.)», — отметил активист.

По его словам, после того, как он вызвал Кузнецову «скорую», заметил у себя кровотечение, пытался самостоятельно перевязать руку, но она не слушалась, и он попросил прохожего помочь ему остановить кровотечение.

«Если бы я хотел совершить умышленное убийство, разве стал бы включать трансляцию, чтобы рассказать о том, что произошло, разве стал бы вызывать ему (Кузнецову — ред.) скорую медицинскую помощь?» — заявил Стерненко.

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Активист попросил судью не избирать ему никакой меры пресечения и отметил, что сообщение о подозрении ему было явно необоснованным.

После выступления присутствующие в суде ему аплодировали.

Суд после этого перешел к исследованию письменных доказательств.

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Стерненко.

Ему 11 июня было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru


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