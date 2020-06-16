Стерненко просит суд не избирать ему никакой меры пресечения

15.06.2020 21:25

Укринформ

Сергей Стерненко заявил, что когда на него напали два человека, он просто отмахивался от них, пытаясь защитить себя и свою девушку.

Об этом активист сказал в Шевченковском районном суде Киева, где ему избирают меру пресечения, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я начал защищаться и наносить нападавшим удары ножом сразу после того, как получил два удара в голову от них. Примерно в тот же период времени они мне ранили руку. Когда на меня напали, я очень быстро, хаотично, не видя, куда даже наношу удары и наношу ли их, отмахивался от них, чтобы не дать им убить меня или покалечить, или убить, или покалечить мою девушку», — утверждает Стерненко.

Он уточнил, что бежал по тому маршруту, по которому бежал один из нападавших, Иван Кузнецов, чтобы задержать его, а когда догнал, тот упал на землю. Стерненко вызвал ему "скорую".

Активист отметил, что к производству, в котором он является потерпевшим, были приобщены две психологические экспертизы, «в которых установлено, что даже на момент, когда он пытался преследовать, он мог находиться еще в состоянии необходимой обороны и еще воспринимал угрозу для своей жизни и здоровья до того момента, пока его не забрала скорая медицинская помощь».

Стерненко уточнил, что не приближался к Кузнецову ближе нескольких метров.

«Он со мной разговаривал и просил вызвать «скорую», и сказал в ответ на вопрос: «Почему вы напали на меня?», Что «мы ошиблись». Что опровергает доводы обвинения, Кузнецов умер очень быстро (после ранений — ред.)», — отметил активист.

По его словам, после того, как он вызвал Кузнецову «скорую», заметил у себя кровотечение, пытался самостоятельно перевязать руку, но она не слушалась, и он попросил прохожего помочь ему остановить кровотечение.

«Если бы я хотел совершить умышленное убийство, разве стал бы включать трансляцию, чтобы рассказать о том, что произошло, разве стал бы вызывать ему (Кузнецову — ред.) скорую медицинскую помощь?» — заявил Стерненко.

Читайте также: Стерненко под судом порвал постановление, которым его отправили под домашний арест

Активист попросил судью не избирать ему никакой меры пресечения и отметил, что сообщение о подозрении ему было явно необоснованным.

После выступления присутствующие в суде ему аплодировали.

Суд после этого перешел к исследованию письменных доказательств.

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Стерненко.

Ему 11 июня было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru