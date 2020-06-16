Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Мангера об отводе судьи

16.06.2020 21:04

Укринформ

Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Мангера об отводе судьи.

Об этом говорится в Facebook-странице сообщества "Кто заказал убийство Кати Гандзюк".

"Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Мангера об отводе судьи. Рассмотрение изменения Мангеру меры пресечения состоится сегодня в 20:00", — говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, 16 июня сотрудники Службы безопасности доставили председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в Печерский райсуд, где должны избрать ему меру пресечения.

Ранее в Офисе генпрокурора отмечали, что намерены ходатайствовать об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором из-за попыток незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей.

Сотрудники СБУ во вторник в 7 утра в Херсоне задержали Мангера для доставки в суд.

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15 июня Печерский райсуд Киева вынес решение о предоставлении разрешения на задержание Мангера с целью привода его на заседание.

Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача.

Исполняющую обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

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11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который и был внесен.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ( "группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, относительно места проживания Гандзюк. В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершили проведение всех следственных действий.

11 июня Мангеру в Киеве вручили постановление о возобновлении досудебного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Активисты сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» заявляют о том, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк, пытается скрыться от суда в больнице.

14 июня председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который находился в кардиологическом центре в Херсоне, полицейские зачитали постановление суда о приводе на судебное заседание. Медики предоставили правоохранителям справку о невозможности транспортировки Мангера в суд в Киев из-за состояния его здоровья.

15 июня Мангер продолжал лечение в областном кардиологическом центре в Херсоне.

По материалам: ukrinform.ru