Умер отец Петра Порошенко

Отец пятого президента, герой Украины Алексей Порошенко скончался во вторник, 16 июня, на 85 году жизни.

Такой информацией поделились в партии «Европейская солидарность», пишет «НБН«.

«Всю жизнь Алексей Порошенко работал на лоно Украины. Мы искренне сочувствуем Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, а также всем родным и близким умершего. Это тяжелая утрата — смерть отца и друга, наставника и советника».

Отметим, что накануне появилась информация, что у Алексея Порошенко случился инсульт.

Напомним, ранее мы писали, что что 18 июня Петру Порошенко будут избирать меру пресечения.