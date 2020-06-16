В Минфине рассказали, как вернуть деньги за пробное ВНО

16.06.2020 01:27

Укринформ

Министерство финансов разработало механизм возврата денег за пробное внешнее независимое оценивание, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там отметили, что за участие в пробном ЗНО каждый участник уплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих денег были направлены на печать тетрадей для тестирования, правительство решило их вернуть.

В целом это около 52 миллионов гривен. Их перечислят на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования Украины.

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Абитуриентам нужно будет обратиться в региональное отделение УЦОЯОУ с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить деньги.

17 июня этот механизм должны одобрить на заседании правительства, говорят в Минфине.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования.

Сейчас на сайте Кабмина опубликовано постановление № 480 от 12 июня, в соответствии с которым пробное ЗНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово «пробная»).

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Напомним: в понедельник, 15 июня, должно было состояться пробное ВНО с украинского языка и литературы. Пробное ЗНО по другим предметам запланировано 17 июня. Основная сессия ВНО в Украине будет проведена с 25 июня до 17 июля 2020 года.

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Ранее МОН из-за карантина изменило сроки вступительной кампании в вузы. Прием заявлений и документов будет длиться с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные испытания в учреждении высшего образования.

По материалам: ukrinform.ru