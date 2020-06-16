Вакцина против Covid-19 уже есть, или Про большие надежды и возможные разочарования

Аналитика

16.06.2020 09:00

Укринформ

За якобы уже созданной британской вакциной выстроилась очередь. Заказано 400 млн (!) доз. Хотя не факт, что она будет работать…

По состоянию на середину июня количество зафиксированных случаев коронавируса в мире перевалило за 8 миллионов, из которых почти 500 тысяч стали смертельными. Через полгода войны человечества с коронавирусом все еще приходится констатировать, что «таблеток» для лечения Covid-19 не существует. Поэтому все надежды сейчас возлагаются на разработчиков вакцин и похоже, что в этом вопросе появился свет в конце тоннеля. На днях стало известно, что четыре европейские страны — Италия, Германия, Франция и Нидерланды — подписали контракт с британской фармацевтической компанией AstraZeneca на поставку до 400 миллионов доз вакцины от коронавируса. Правда, здесь есть странный нюанс: исследования вакцины еще не завершились. Как такое возможно и что известно об «оксфордской» вакцине — далее в материале.

Как будет работать вакцина?

Вакцина против коронавируса была разработана в Оксфордском университете и получила название AZD1222. Она была создана на основе ослабленного аденовируса, который вызывает простуду у шимпанзе. С помощью генной инженерии в него встроили информацию о генетическом материале белка шипа SARS-CoV-2. Ослабленный аденовирус называется векторным и нужен для того, чтобы доставить в организм информацию о структуре белка коронавируса. Если после вакцинации в организм попадет коронавирус, то он его уже распознает, и иммунная система сможет атаковать COVID-19.

Испытания вакцины против COVID-19 начались в Великобритании еще в апреле. Тогда в испытаниях приняли участие более 1000 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Следующий этап исследований начался в мае с привлечением уже 10 тысяч желающих. По словам главного исполнительного директора AstraZeneca Паскаля Сорио, до августа станет известно, насколько вакцина эффективна.



Паскаль Сорио

Как пишет ВВС, профессор Сара Гилберт, ведущий научный сотрудник, которая занимается разработкой вакцины, говорит, что на 80% уверена в успехе. "Я так считаю, потому что я много работала с этой технологией, и я работала над исследованиями вакцины против Mers, и я думаю, шансы на то, что эта вакцина будет работать, очень высокие", — говорит ученый.

Почему же запускают производство до окончания испытаний?

Хотя испытания вакцины еще продолжаются, но компания должна начать производство уже сейчас, что беспрецедентно, сообщил ВВС руководитель компании. По словам Паскаля Сорио, это нужно, чтобы быстро удовлетворить спрос, если эффективность вакцины будет подтверждена. «Мы начинаем производство этой вакцины прямо сейчас — и мы должны иметь ее готовой к использованию, когда получим результаты», — сказал он. Сорио добавил, что, конечно, это решение связано с финансовым риском, если окажется, что вакцина не работает и тогда все материалы будут потрачены впустую.

Слова Паскаля Сорио подтвердил Ричард Хатчетт, генеральный директор Коалиции инноваций по готовности к эпидемии, которая работает с AstraZeneca, отметив, что испытания проводятся одновременно с производством, чтобы сделать вакцину доступной как можно раньше. «Очевидно, что если вакцина окажется успешной, то ранняя ставка на производство дает огромную отдачу, поскольку в итоге вы получаете десятки или даже сотни миллионов доз, которые становятся доступными в самое ближайшее время», – сказал он по телефону журналистам, пишет CNBC.

Согласно пресс-релизу компании AstraZeneca, до сих пор вакцина была безопасной и хорошо переносилась. На вопрос, сработает ли вакцина, Сорио ответил: «Я бы сказал, что у всех нас есть очень хорошая надежда из того, что мы видели до сих пор, но мы не можем быть уверены, конечно», добавив, что ожидает, что в конечном итоге клинические испытания пройдут с участием более 50 тысяч добровольцев.

«Мы верим, что сможем доставить вакцину сотням миллионов людей по всему миру, в частности в страны с низким уровнем дохода», — сказал руководитель AstraZeneca.

Какие страны готовы рисковать?

Компания AstraZeneca заявила, что она может произвести миллиард доз вакцин в этом и также миллиард в следующем году. Еще в мае, кстати, контракт с AstraZeneca на 1,2 миллиарда долларов заключили США, чтобы обеспечить себе 300 миллионов доз вакцины. Также о поставке 100 милионов доз договорилась и Великобритания, причем по информации ВВС, первые поставки ожидаются уже в сентябре.

13 июня во компании сообщили о новом заказе от четырех европейских стран. "AstraZeneca достигла соглашения с Европейским альянсом инклюзивных вакцин (IVA), возглавляемым Германией, Францией, Италией и Нидерландами, на поставку в 400 миллионов доз вакцины COVID-19 Оксфордского университета, поставки которой начнутся до конца 2020 года", — сообщается на сайте компании. Ожидается, что затраты на изготовление вакцины будут компенсированы за счет государственных средств.

Также компания согласовала лицензию с Индийским институтом сыворотки, крупнейшим в мире производителем вакцин на поставку еще одного миллиарда доз, преимущественно для стран с низким и средним уровнем дохода. В вакцину против коронавируса институт инвестирует 100 миллионов долларов. По словам гендиректора Института Адара Пунаваллы, производственная база уже готова, а производство планируется начать через два месяца. Но пока безопасность и эффективность вакцины не подтвердятся, ее не будут распространять ни в Индии, ни где-либо в мире. Впрочем, Адар Пунавалла добавил, что производство нескольких миллионов доз начнется уже сейчас, хотя компания и понимает, что идет при этом на финансовый риск.

Также приобретение вакцины для бедных стран будет финансировать и Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации, спонсором которого является миллиардер-филантроп Билл Гейтс.

Кроме того, по информации МedicalХpress, также ведутся переговоры с руководством многих других стран, включая Японию, Россию и Бразилию.

«Капля дегтя», или Почему Украина пока не спешит заказывать «оксфордскую» вакцину?

Начала ли переговоры Украина — информации пока не поступало. Украинские специалисты, комментируя этот вопрос ранее на УП, давали не слишком обнадеживающие прогнозы, вспоминая предыдущий опыт пандемии «свиного гриппа» в 2009 году. Тогда, по словам иммунолога Федора Лапия, хотя модель производства и поставки вакцины уже была налажена, однако "разные ученые мужи от медицины не могли определиться и несколько месяцев решали, существует ли пандемический вирус гриппа вообще. В конце концов вакцина тогда так и не попала в Украину". Эпидемиолог Ирина Колесникова предположила, что даже если ВОЗ передаст вакцину Украине, то правительство может побояться брать на себя ответственность и вакцинировать население полностью новым продуктом, как это было во время пандемии 2009 года.

С другой стороны, не следует отвергать вероятность того, что вакцина может оказаться неэффективной и не дать полного иммунитета. Это, в частности связано с тем, что у медицинского и научного сообщества вообще до сих пор нет однозначного ответа на вопрос о стойкости иммунитета к коронавирусу. К примеру, как сообщили в ТСН, на основе данных из четырех центров службы крови, антитела к коронавирусу обнаружили лишь у 8 человек из 30, ранее имевших положительные ПЛР-тесты. Получается, что иммунитет сформировался лишь у четверти? Не ставит ли это под сомнение действенность вакцины от коронавируса в принципе…

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru