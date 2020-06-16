У политзаключенного Кияшко “сдает” здоровье в колонии РФ — его перевели в санчасть

16.06.2020 19:47

Укринформ

Гражданин Украины Игорь Кияшко, отбывающий срок в ИК-11 в Нижегородской области по обвинению в «военной контрабанде» и «шпионаже», из-за ухудшения состояния здоровья в понедельник был переведен в санчасть.

Об этом рассказала корреспонденту Укринформа жена украинца Марина Кияшко.

«Примерно неделю назад состояние здоровья мужа ухудшилось. И вчера, в понедельник, его перевели в санчасть, начали делать уколы», — рассказала Кияшко.

По ее словам у мужа высокое артериальное давление, головные боли, а также тромбофлебит (последний диагноз был поставлен уже в заключении). Марина Кияшко также отметила, что украинский омбудсмен Людмила Денисова держит ситуацию с ее мужем на контроле и в случае неоказания ему своевременной медицинской помощи обращается к российской стороне.

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Как сообщалось, гражданина Украины Игоря Кияшко задержали в Нижнем Новгороде 10 апреля 2018 года. Бывшего работника МВД Украины, а ныне практикующего адвоката обвинили в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетов.

Жена Кияшко объясняла, что муж поехал в Нижний Новгород за лекарствами для трехлетнего сына, у которого случился рецидив золотистого стафилококка.

В конце декабря 2018 года в Нижнем Новгороде областной суд приговорил Кияшко к восьми годам колонии строгого режима. Гражданин Украины признал, что пытался купить лопасти от двигателя РД-33, но отверг обвинения в шпионаже. По его словам, секретные документы ему подбросили при задержании.

14 апреля уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что осужденный Игорь Кияшко страдает от высокого артериального давления и головной боли, при этом его обращения относительно оказания ему медицинской помощи были проигнорированы администрацией колонии.

По материалам: ukrinform.ru