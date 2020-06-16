За пробное ВНО деньги вернут, но основное – не отменят

Аналитика

15.06.2020 22:11

Укринформ

В течение недели Минфин обещает вернуть деньги за пробное ВНО, отмененное из-за роста заболеваемости коронавирусом. Но об отмене тестирования вообще — речь не идет

Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов готовят порядок возврата средств участникам пробного ВНО из-за изменения формата проведения. Зарегистрированные пользователи смогут сдать пробное тестирование не в учебных заведениях, как это планировалось ранее, а дистанционно. Все 362 тысячи будущих абитуриентов, которые заплатили за пробное оценивание всего 53 млн грн, получат свои взносы (от 138 до 150 грн в зависимости от региона) через госбанки. Конкретный механизм выплат пока обсуждается.

Сейчас сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования не выдерживают нагрузки. "Значительное количество посетителей пытаются воспользоваться возможностью пройти пробное ВНО по украинскому языку и литературе дома. Как только количество посетителей уменьшится — сайты возобновят свою работу", — сообщили в УЦОКО.

Советуют не волноваться и напоминают, что загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и занести свои ответы в сервис установления результатов участники могут до 18:00 19 июня.

На пути пробного ВНО на прошлой неделе стал резкий всплеск заболеваемости COVID-19. Чтобы не подвергать детей опасности, правительство спешно принял решение об отмене главной "репетиции" тестирования. Правда, эта спешка на фоне нестабильной эпидобстановки, общей карантинной нервозности и некоторые радикальные инициативы депутатов, вызвали в обществе волну паники и слухов о возможной "временной, а потом и постоянной отмене ВНО. Встревоженные люди начали объединяться под лозунгом #РукиГетьВідЗНО. И спешим заверить своих читателей: ВНО есть и будет. Эту реформу откатить уже не удастся — принципиальные изменения в системе образования и, главное, в сознании граждан она уже сформировала.

Коронавирус и ВНО: безопасность детей прежде всего

Решение было принято в пятницу вечером, в то время как первое пробное тестирование уже должно состояться в понедельник, 15 июня.

Это стало неожиданностью не только для учеников, родителей и учителей, но и для Украинского центра оценивания качества образования, который уже почти завершил все приготовления. Пришлось срочно менять планы.

В УЦОКО сообщили, что в связи с запретом проведения пробного тестирования в обычном формате, для всех зарегистрированных участников будет проведено онлайн-тестирование. 15 июня в 11:00 участники пробного ВНО могли зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь по украинскому языку и литературе, а также бланк ответов к тетради, выполнить задания теста и до 19 июня внести свои ответы в сервису установления результатов, а затем получить свой результат.

17 июня в 11:00 зарегистрированные участники пробного ВНО смогут на своих информационных страницах загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по тому учебному предмету, который они выбрали для прохождения пробного ВНО и по аналогичной процедуре выполнить задание и получить результаты тестирования.

Онлайн-сервис установления результатов пробного ВНО будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня 2020 г.

Во время пробного онлайн-тестирования эксперты Украинского центра оценивания образования подробно разберут каждое задание по 4-м самым популярным предметам, предоставят развернутые объяснения на все вопросы тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку и посоветуют, как успешно сдать основное ВНО в 2020 году.



Сергей Марченко

Поскольку деньги за пробное тестирование были потрачены на подготовку задач, печать тестовых тетрадей и организацию помещений, то возвращать их выпускникам взялось Минстерство финансов. «Всем 362 тысячам участников, которые зарегистрировались и оплатили средства, их компенсируют в полном объеме, — заявил министр финансов Сергей Марченко. — Президент поставил нам четкую задачу: к концу дня, понедельника, разработать механизм возвращения. Он будет разработан с помощью государственных банков". По его словам, средства на эти цели будут взяты из фонда борьбы с коронавирусом. «Которые как раз используются для таких целей, потому что это не предусмотренный случай. И я думаю, что без проблем мы сможем организовать возмещение», — резюмировал Сергей Марченко.

Руки прочь от ВНО

Все это хорошо, но накануне образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил на своей странице в FB, получил информацию сразу из трех независимых источников, в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. «Менее всего я хотел бы "разгонять панику". Более того, очень надеюсь, что это — лишь слухи, возможно — попытка "проверить реакцию общества". Однако, это дало повод для волнения общественности и домыслов в виде провокационных заголовков «Пробное ВНО отменили» (Хотя мало кто обратил внимание, что речь шла именно о формате оффлайн. — Авт.).

И дальше сети бурно обсуждали возможный «наезд» на ВНО, поскольку председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, участвуя в онлайн- конференции «EdCamp 2020», подтвердил, что в Комитет действительно поступили законопроекты, которыми предлагается отменить проведение внешнего независимого оценивания. Мол, в парламенте есть «горячие головы», которые хотят отменить проведение ВНО в этом году (обратите внимание!).



Сергей Бабак / Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

«Наша задача непременно сохранить ВНО, потому что это не вопрос оценки, это вопрос равного доступа к высшему образованию. Если мы один раз его не проведем, я не уверен что мы сможем к нему вернуться. Многие хотят его отменить, потому что так проще, а многим еще и выгоднее. Поэтому наша задача сделать все, чтобы оно произошло», — сказал глава профильного комитета. Сергей Бабак заверил, что Минобразования и премьер-министр сейчас активно обсуждают возможные механизмы проведения тестирования в условиях коронакризиса.

«Сейчас Министерство образования и науки вместе с премьер-министром обсуждают специфические механизмы, которые бы позволили в условиях карантина все же собирать детей и проводить внешнее независимое оценивание. Это будет очень сложно технически, особенно с точки зрения обеспечения безопасности здоровья. Но пути к этому есть», — заверил председатель комитета. При любых модификациях формата принцип "внешнее независимое" должен быть сохранен неуклонно, убежден образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.



Сергей Горбачкв / Фото: Громадське

Чиновникам пришлось опровергать слухи об отмене ВНО в ближайшем будущем. "Сейчас идет процесс подготовки бюджета на 2021, и средства на ВНО будут заложены, конечно. То есть об отмене ЕГЭ, речь даже не идет", — сказал министр финансов Сергей Марченко.

Хотя сторонники такой идеи среди педагогического сообщества есть.

Ситуация чрезвычайная. А варианты есть?

Например, президент корпорации "Гранд" Владимир Спиваковский считает, что, учитывая риски для здоровья детей, можно в виде исключения отказаться в этом году от проведения внешнего независимого тестирования.

«Так как ситуация с ВНО форс-мажорная, то возможен облегченный вариант (временный, только для этого года) — обойтись без ВНО», – написал Владимир Спиваковский. Можно было бы засчитать оценки, выставленные по итогам года — это не очень справедливо, но чрезвычайные условия это оправдывают. И да, нужно привыкать к новой «турбулентной» реальности.



Владимир Спиваковский

«Я думаю, что это коронавирусное цунами должно привести к полному пересмотру всей системы образования: ее контента, роли ее исполнителей учителей, ее технологий и ее системы оценивания», — считает представитель частного образовательного учреждения.

Экс-заместитель министра образования Виктор Огневьюк, один из активных разработчиков образовательной реформы, весьма критически отозвался о ситуации в целом. По его убеждению, «обезглавленное» Министерство образования и науки не смогло найти адекватных ответов на вызовы, поставленные пандемией. Мол, когда процессы разворачиваются слишком быстро, министерство не имеет права на постоянные колебания.

«В стране нестандартная ситуация, требующая нестандартных решений. Однозначно, что ВНО и Единый вступительный экзамен для магистров нужно сохранить, но в каком формате на недалекую перспективу — должны очень хорошо подумать. Отмена ВНО приведет к возвращению коррупции при поступлении в университеты, общество этого не простит», – написал на своей странице в FB Виктор Огневьюк.

В комментарии Укринформу он отметил, что с принятием решений по ВНО в этом году в условиях коронавируса в Украине уже опоздали: «Сейчас ситуация очень сложная. Механизма поступления в университеты без ВНО пока не существует. Несмотря на то, что технология внешнего оценивания уже устарела, она больше соответствует принципу справедливости».



Виктор Огневьюк

Как вариант, по его мнению, можно рассматривать тестирование по двум предметам с сокращенным объемом, который для каждого участника будет проходить в один день. При этом количество дней тестирования, ради безопасности поступающих, нужно увеличить. «Крайне необходимо отменить ГИА, совмещенную с ВНО для всех, кто не будет поступать в университеты в этом году (столичные власти это уже сделали. – Авт.).

Опираясь на зарубежный опыт, необходимо разрешить поступать без ВНО всем, кто имеет определенный стаж работы в соответствующей отрасли», — предлагает Виктор Огневьюк.

Он убежден, что в дальнейшем нужно развивать технологию ТОУК — тестов общей учебной компетентности. Определенный опыт которых уже был наработан (в частности, при тестировании при поступлении в магистратуру). «Я вижу это таким образом. Тест должен состоять из 4-х блоков — коммуникативного (языковая компетентность и эмоциональный интеллект), математического (цифровая и математическая компетентность), естественного (физическая, химическая, биологическая и экологическая компетентность) и гражданского (правовая и историческая компетентность). За каждый блок выпускник может получить максимум 25 баллов, а в сумме 100. Тестирование на общеучебную компетентность должно быть компьютерным, что позволит реально видеть цифровую компетентность, экономить ресурсы и время выпускников, гораздо быстрее получать результат с обеспечением обьективности оценивания. Для тех, кто по состоянию здоровья не может проходить компьютерное тестирование, предусмотреть альтернативные возможности. Уверен, что могут быть предложены и другие возможные подходы», — рассказал Виктор Огневьюк.

Что вышло из «симпатичного» когда-то «подростка»

Вся проблема в том, что ВНО технологически перестало развиваться, считает экс-директор УЦОКО Игорь Ликарчук. В сетевой дискуссии вызвал нашумевший пост образовательного омбудсмена, он образно описал современные проблемы независимого тестирования. Мол, из «симпатичного подростка ВНО переросло в грубо-напыщенного молодого человека, которого нужно брать в руки и работать с ним» — это потому что и технология его проведения, и содержание тестов для ВНО остается на уровне 2007-2008 годов. «Именно закостенелость технологии проведения ВНО не позволила быстро ее изменить в условиях пандемии. Плюс — нежелание что-то менять. Хотя можно было многое сделать. И тогда бы вопрос об отмене ВНО не возник», — прокомментировал ситуацию Игорь Ликарчук.



Игорь Ликарчук

Он обращает внимание на то, что вокруг ВНО развилась огромная индустрия «натаскивания» учеников к сдаче тестов, в которую сегодня вовлечены учебные заведения и теневой рынок образовательных услуг. «В сфере «подготовки» крутятся бешеные деньги без налогообложения. Во многих школах учебный процесс в старших классах давно превратился в «подготовку к сдаче ВНО», — говорит Ликарчук.

По его словам, безумный ущерб образованию наносит оценка работы школ по результатам ВНО. Именно на основе результатов ВНО чиновники разных уровней начали делать ошибочные выводы о качестве работы сельских школ. А эти ложные выводы становятся затем базой для принятия вредных для сельского образования решений. Также ошибочным, по его мнению, было решение, о сочетании ВНО и ГИА (государственная итоговая аттестация. — Авт.). «В любом случае особой пользы для системы ВНО оно не принесло, но проблем для ее функционирования прибавило. Хочу подчеркнуть, что сохранение ВНО возможно лишь при условии существенного реформирования его содержания, технологии проведения, статуса в образовательной системе государстве», — подчеркнул Игорь Ликарчук.

Несомненно, в этом вопросе с ним согласны много педагогов.

Оксана Полищук, Киев

По материалам: ukrinform.ru