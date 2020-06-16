Защита Стерненка будет ходатайствовать об исправлении описки о месте отбывания домашнего ареста

15.06.2020 22:43

Укринформ

Защита активиста Сергея Стерненка готовит два ходатайства в Шевченковский райсуд – о разъяснении определения суда, которым Стерненка отправили под домашний арест, и ходатайство об исправлении описки по месту отбывания домашнего ареста активистом.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил защитник активиста Виталий Коломиец.

«Мы еще здесь остаемся и готовим два документа: ходатайство о разъяснении (определение суда — ред.) и ходатайство об исправлении описки (о месте отбывания домашнего ареста Стерненко — ред.). Пока мы эти два документа не подготовим, мы не уедем отсюда», — сказал Коломиец.

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Отвечая на вопрос, адвокат подтвердил, что Стерненко и его защита хотят сменить место отбывания домашнего ареста на Киев.

«Они избирают меру пресечения, чтобы Сергей приходил на следственные действия, а они происходят в Киеве. Готовить (ходатайство — ред.) будем в ближайшее время, возможно, в течение часа. Мы остаемся здесь и ожидаем, что судья одумается и приедет и рассмотрит, или кто-либо из дежурных судей Шевченковского районного суда Киева», — отметил Коломиец.

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Как сообщалось, 15 июня Шевченковский районный суд Киева избрал Сергею Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста.

Стерненко после объявления решения отметил, что не может отбывать домашний арест по месту прописки, в воинской части в Одессе, «куда его даже не пускают», и отметил, что апелляция «бесспорно, будет».

Ему 11 июня было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

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Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru