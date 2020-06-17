Бунт в социальных сетях: жители ОРДЛО ищут способ повлиять на Пушилина в вопросе открытия КПВВ на Донбассе

Жители временно оккупированной территории Донбасса продолжают возмущаться тем, что НВФ не спешат открывать КПВВ на Донбассе со своей стороны. Возмущенные жители «ДНР» ищут разные способы, как достучаться до «главы республики» Дениса Пушилина.

Об этом сообщил портал DonPress , сославшись на социальные сети, передает НБН.

Жители временно оккупированной территории Донбасса возмущены тем, что «власти ДНР» не спешат решить вопрос с открытием КПВВ через линию разграничения со своей стороны. Жители ОРДЛО в социальных сетях предлагают различные варианты, как можно достучаться до представителей «власти» и в частности до главаря «республики» Дениса Пушилина.

Некоторые пользователи социальных сетей предлагают устроить митинг под «администрацией» Пушилина.

«Обленились уже совсем, на людей плевать. Нужно бунтовать и собирать митинг под администрацией. Нашему «правительству» необходима большая встряска», — пишут жители ОРДЛО.

Жители оккупированной Донецкой области пишут, что если они не начнут действовать, то КПВВ Донбасса со стороны боевиков могут остаться закрытыми до конца лета.

«Лето в «ДНР» — это мягко говоря, не то, о чем я мечтал», — написал один из пользователей соцсетей.

А вот некоторые жители ОРДЛО предлагают действовать более радикально. Они пишут, что по поводу открытия КПВВ на Донбассе необходимо «писать в Кремль и на сайт партии «Единая Россия»». Другие же отметили, что данная дискуссия в социальных сетях не принесет никаких успехов.

Есть и те, кто предлагают обратиться к «властям республики» с ультиматумом об открытии КПВВ с 22 июня.

«Давайте, все сосредоточимся на дате 22 июня». «Требуем безусловного открытия КПВВ с 22 июня», — пишут жители «ДНР» в соцсетях.

Жители ОРДЛО пишут, что боевики могут начать пропускать через пункты пропуска, только после проведения парада Победы, который «власти ДНР» запланировали провести в оккупированном Донецке 24 июня.

Ранее мы сообщали, что РФ отказалась открывать границу с «Л/ДНР».