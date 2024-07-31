Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Meta, ИИ-копии смогут использоваться для полноценного общения с подписчиками, включая отправку сообщений.

В частности, американские пользователи уже могут начать работу с AI Studio посредством web-сайта или запустив инновационный «AI Chat» в Instagram. Созданный с помощью данных сервисов ИИ-дубликат пользователя, в соответствии с замыслом разработчиков, поможет инфлюенсерам и собственникам бизнеса общаться со своими подписчиками не только в ветках чата, но и отвечать на комментарии в аккаунте автора.

Кроме того, пользователи смогут настроить свой ИИ-клон на основе публикуемого контента в Instagram, исключив недопустимую тематику, но оставив ссылки, которые желательно распространить.

Впрочем, прогнозируя возникновение потенциальных проблем связанных с качеством таких ответов, сгенерированных ИИ-копией и отправленными от имени реальных людей, Meta оставит возможность отключения автоматических комментариев, с одновременным ограничением круга общения клона и введет специальную маркировку для ИИ-ботов.

Ранее мы писали о том, что в TikTok появится функционал, аналогичный работе приложения Shazam.