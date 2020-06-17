Дело Гандзюк: Рассмотрение изменения меры пресечения Мангеру отложили до завтра

16.06.2020 22:29

Укринформ

Рассмотрение изменения Владиславу Мангеру меры пресечения отложили до среды, 17 июня, заседание запланировано на 10 часов утра.

Об этом говорится в заметке в палбіку активистов "Кто убил Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Судья дала время на рассмотрение материалов адвокатам Мангера. Теперь важно следить за состоянием здоровья Мангера. Шансы, что ночью ему станет хуже, поднимется температурка или будет душить одеяло — очень высокие… Не исключено, что защита Мангера пойдет еще дальше и применит какие-то препараты, которые действительно помогут удачно разыграть тяжелое состояние", — говорится в сообщении.

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Активисты обещают завтра тоже посетить судебное заседание и призвали медиков не выписывать председателю Херсонского областного совета фейковые больничные и справки, ведь подобные факты можно легко проверить.

"Не помогайте убийцам. Мы придем завтра под суд. Тем символичнее, что завтра День рождения Кати Гандзюк. Ей исполнилось бы 35 лет. Очень хочется, чтобы в подарок ей Мангер завтрашнюю ночь провел за решеткой", — говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, 16 июня работники Службы безопасности доставили главу Херсонского областного совета Владислава Мангера в Печерский райсуд, где должны избрать ему меру пресечения.

Ранее в Офисе генпрокурора отмечали, что намерены ходатайствовать об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором из-за попытки незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей.

Работники СБУ во вторник в 7 утра в Херсоне задержали Мангера для доставки в суд.

15 июня Печерский райсуд Киева вынес решение о предоставлении разрешения на задержание Мангера с целью привода его на заседание.

Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача.

Исполняющую обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривен, которая и была внесена.

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6 июня 2019 года пятерых непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбин") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, относительно места проживания Гандзюк. В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передаче дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершив проведения всех следственных действий.

11 июня Мангеру в Киеве вручили постановление о возобновлении досудебного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Активисты сообщества «Кто заказал Катя Гандзюк?» заявляют о том, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк, пытается спрятаться от суда в больнице.

14 июня председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который находился в кардиологическом центре в Херсоне, полицейские зачитали постановление суда о приводе на судебное заседание. Медики оказали правоохранителям справку о невозможности транспортировки Мангера в суд в Киев из-за состояния его здоровья.

15 июня Мангер продолжал лечение в областном кардиологическом центре в Херсоне.

По материалам: ukrinform.ru