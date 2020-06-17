Деньги за пробное ВНО начнут возвращать с 1 июля
Деньги за пробное ВНО начнут возвращать с 1 июля
17.06.2020 18:14
Укринформ
Деньги, уплаченные за пробное ВНО в учреждениях образования, будут возвращать участникам тестирования с 1 июля.
Об этом в Facebook сообщает Министерство образования и науки.
"МОН передаст банку информацию от региональных центров оценивания качества образования относительно всех участников, которые зарегистрировались с 3 по 24 января 2020 года для прохождения пробного ВНО-2020 и оплатили деньги за участие в нем. Предполагается, что возврат денег начнется 1 июля и продлится до 1 декабря 2020 года", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что на возврат денег всем участникам пробного ВНО будет потрачено 52 млн 450 тыс. грн из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.
Раньше в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что деньги участникам отмененного пробного ВНО будут возвращать через ПриватБанк.
Как сообщал Укринформ, пробное ВНО, запланированное на 15 и 17 июня, было отменено Кабмином из-за ситуации с коронавирусом. Впрочем, его можно было пройти онлайн.
По материалам: ukrinform.ru