Доценты, профессора и аспиранты тоже будут лечить пациентов — Минздрав

17.06.2020 12:19

Укринформ

Научно-педагогические работники высших учебных заведений станут участниками лечебного процесса.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 17 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня мы ожидаем принятия соответствующих постановлений Кабмина. Это касается прежде всего участия научно-педагогических работников, в том числе ассистентов, доцентов, профессоров, аспирантов, в лечебном процессе на клинических базах, то есть больницах. Видимо, уже всем известно, потому что много об этом говорится, поднимается этот вопрос очень справедливо: кафедральные работники, работники высших медицинских учебных заведений остались без реализацией медицинских гарантий, а фактически — вне лечебного процесса ", — сказала чиновник.

Микичак отметила, что сейчас Минздрав работает над подзаконными актами, постановлением Кабмина о клинических учреждения здравоохранения, о базе стажировки.

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"Таким образом, мы сможем полноценно сотрудничать во всех юридических рамках с научно-педагогическими работниками высших учебных медицинских заведений. А это речь идет о ведении пациентов, о консилиумах, об экспертной помощи, о выездах консультативных бригад", — отметила Микичак.

Как сообщалось, по состоянию на 17 июня в Украине лабораторно подтверждено 33 234 случая COVID-19, из них 943 летальных, 1 4943 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 758 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru