Как информирует «НБН» со ссылкой на ТГ-канал главнокомандующего ВСУ, об этом Сырский сообщил во время телефонного разговора с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

Дословно из заявления Сырского:

Проинформировал о ситуации на поле боя. В том числе, относительно того, что на данный момент Силам обороны Украины удалось стабилизировать обстановку на востоке Украинского государства.

Помимо того, Сырский высказал слова благодарности правительству Франции и французскому народу «за последовательную, постоянную поддержку Украинского государства».

Отдельно Сырский также выразил благодарность за оказанную помощь по подготовке украинских военнослужащих на территории Франции.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Сырский проинспектировал ВСУ в Донецкой области.