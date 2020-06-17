Должностным лицам "Электротяжмаша" сообщили о подозрении за незаконные поставки в РФ

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17.06.2020 10:05

Укринформ

Служба безопасности Украины разоблачила руководство ГП «Завод «Электротяжмаш» на поставках продукции в страну-агрессор.

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

«В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица завода под видом контракта с европейской коммерческой структурой транспортировали продукцию в РФ. В течение 2019-2020 годов они заключили ряд заведомо убыточных сделок, согласно которым агрегаты и запчасти поступали крупнейшему производителю маневровых и магистральных тепловозов в РФ. Расчеты в сделке велись в российских рублях », — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно заключениям экспертов, продажа продукции по ценам ниже себестоимости, нанесла госпредприятию убытки на сумму свыше 15 млн гривень.

На основании постановления Орджоникидзевского районного суда г. Харьков в помещении ГП «Завод «Электротяжмаш» правоохранители провели обыск и изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность руководства предприятия.

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Сейчас двоим топ-менеджерам завода сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Одному по ч. 2 ст. 367, второму — по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Операцию по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 3.

По материалам: ukrinform.ru