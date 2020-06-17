Фонд борьбы с COVID-19: комитет Рады не согласовал 2,7 миллиарда для МВД

17.06.2020 22:16

Укринформ

Бюджетный комитет Верховной Рады не согласовал перенаправление Министерству внутренних дел 2,7 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил в комментарии журналистам секретарь Комитета ВР по вопросам бюджета, депутат фракции «Голос» Владимир Цабаль.

"Только что бюджетный комитет Верховной Рады не согласовал перенаправление Министерству внутренних дел 2,7 млрд грн из фонда на борьбу с коронавирусом", — сказал он.

Цабаль напомнил, что в начале недели правительство издало распоряжение, согласно которому должно было состояться такое перенаправление.

Как сообщал Укринформ, в начале июня министр внутренних дел Арсен Аваков обратился в Кабмин с просьбой выделить денежные средства из спецфонда COVID-19, чтобы МВД имело возможность обеспечить дополнительные выплаты медикам системы МВД, полицейским, спасателям, пограничникам и нацгвардейцам, которые работают во время карантина.

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10 июня Кабинет Министров Украины выделил более 2,7 миллиарда гривень на доплаты работникам системы Министерства внутренних дел во время карантина.

По данным пресс-службы МВД, за время карантина на COVID-19 заболели 542 правоохранителя и медика МВД.

По материалам: ukrinform.ru