ГИА для выпускников по желанию: в Раду внесли законопроект

17.06.2020 16:01

Укринформ

В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект №3669 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года”.

Текст проекта закона и сопроводительные документы обнародованы на сайте Верховной Рады.

Законопроектом предлагается установить, что в связи с осуществлением мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

“Соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию”, — уточняется в документе.

Читайте также: ВНО состоится по плану — Шмыгаль

Как отмечается в пояснительной записке, целью и задачей принятия этого законопроекта является минимизация рисков заболевания COVID-19 во время оценивания результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования, и возможность получения ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования.

По материалам: ukrinform.ru