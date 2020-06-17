Госкино будет проводить питчинг по старым правилам — Ткаченко

17.06.2020 12:47

Укринформ

Конкурсный отбор кинопроектов, который будет проводить Государственное агентство Украины по вопросам кино, пройдет сейчас по старым правилам.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook.

“Сегодня начинается конкурсный отбор кинопроектов по направлениям: фильмы, телефильмы, телесериалы. Заявки будут приниматься до 16 июля. Сейчас принято решение запускать конкурс по действующим правилам”, — написал Ткаченко.

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По его словам, на разработку и утверждение новых правил нужно больше месяца. “Оставлять зрителя без нового украинского кино, а производство без поддержки – нельзя. Особенно в кризисный период. Новые правила введем на следующем питчинге”, — добавил чиновник.

Как сообщал Укринформ, государственное агентство по вопросам кино объявило о начале четырнадцатого конкурсного отбора кинопроектов.

По материалам: ukrinform.ru