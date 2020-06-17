И грозы, и жара, лето покажет, на что способна погода: прогноз на 17 июня 2020 года

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 17 июня погода в Украине ожидается жаркой и дождливой.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

В Украине в среду, 17 июня, будет и жарко, и дождливо одновременно. А в отдельных регионах дождь пройдет с градом и шквальным ветром 15 – 20 м/сек. Осадки только не ожидаются на крайнем Востоке Украины.

«Небольшой или умеренный дождь при нынешней синоптической ситуации может мгновенно переходить в сильный ливень со шквалом и даже градом», — предупредила Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ветер будет юго-восточный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха особо не изменится: днем ​​в Украине +25… +30 градусов, на Востоке до +32, на Западе +22… +27 градусов.

В Киеве 17 июня будет дожди и гроза с температурой +27… +29 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 16 июня 2020 года.