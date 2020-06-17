Кабмин оставил в силе до 31 июля все “карантинные” запреты

17.06.2020 16:59

Укринформ

Кабинет министров принял решение относительно продления действия адаптивного карантина до 31 июля с усилением противоэпидемических мероприятий, если этого потребует ситуация, а также зафиксировал те запреты, которые будут действовать.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Facebook.

"На продленный период карантина четко зафиксируем запреты, которые работали с начала: пользоваться общественным транспортом и находиться в общественных помещениях нужно исключительно в масках или респираторах. Перевозка в общественном транспорте возможна в том количестве пассажиров, которое предусмотрено теххарактеристикой. Правительство призывает городских голов увеличить количество общественного транспорта, чтобы предотвратить очереди", — отметил Ткаченко.

По его словам, проведение массовых мероприятий возможно лишь при условии соблюдения требования не более одного человека на 5 кв. м площади здания или открытой территории. Речь идет о культурных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятиях. Физическая дистанция между участниками — 1,5 м.

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Украинцы, находясь на улице, обязательно должны иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Те, кто учатся, могут посещать образовательные учреждения в группах не более 10 человек.

Детские учреждения оздоровления и отдыха работать не будут.

"Государственным учреждениям следует разработать график работы, который предусмотрит разное время начала и завершения. Чтобы растянуть во времени часы пик", — добавил министр.

Он отметил, что карантинные ограничения могут усиливаться в регионах, учитывая статистику больных COVID-19.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах.

Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.

С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

По состоянию на 17 июня в Украине 33234 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 943 летальных, 14943 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы рекордные 758 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru