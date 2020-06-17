Стало известно, как цвет волос влияет на продолжительность жизни: генетики утверждают

Это может звучать, как парадокс, но цвет волос действительно влияет на продолжительность жизни человека, причем напрямую.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

К такому выводу пришли медицинские эксперты, проанализировав огромное количество различных птиц. Они обратили внимание на тот факт, что чем разнообразнее окрас у разных видов пернатых, тем меньше шансов на то, что этот вид исчезнет.

Японские биологи тоже внесли свой вклад, исследовав большое количество различных видов животных на Земле и нашли подтверждение тому, что чем шире цветовая гамма окраса шерсти, тем в большем количестве этот вид представлен на планете.

Генетики после проведения анкетирования порядка 200 000 добровольцев, пришли к заключению, что подобное свойство присутствует и у людей. Полученные данные показали – чем у человека светлее волосы, тем больше у него шансов дожить до глубокой старости. Во-первых, у блондинов и светлых шатенов наступает позже половое созревание, а во-вторых у них гораздо реже встречаются инфаркты, инсульты и диабеты.

Специалисты считают, что это связано с генами и работой гипофиза.

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