Мангера после заседания суда увезли в СИЗО
Мангера после заседания суда увезли в СИЗО
Видео
17.06.2020 02:10
Укринформ
Вечером 16 июня после заседания суда сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонскую чиновницу и активистку Катерину Гандзюк.
Об этом сообщили его адвокаты Андрей Мурашкин и Дмитрий Ильченко.
По словам Мурашкина, правоохранители якобы не предоставили документ, который бы предоставлял основание задержать Мангера.
Адвокаты утверждают, что задержание осуществляли люди с шевронами СБУ.
Читайте также: Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Мангера об отводе судьи
Позже Ильченко обнародовал видео из-под здания СБУ, где присутствовали медики, которых, как утверждает адвокат, вызвали Мангеру, ведь ему "резко стало плохо".
Адвокат заявляет, что его клиента "украли" и завезли в "незаконное" СИЗО СБУ.
Читайте также: Справа Гандзюк: Розгляд зміни запобіжного заходу Мангеру відклали до завтра
Напомним: Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения до 10.00 17 июня.
По материалам: ukrinform.ru