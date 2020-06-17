Мангера после заседания суда увезли в СИЗО

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17.06.2020 02:10

Укринформ

Вечером 16 июня после заседания суда сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонскую чиновницу и активистку Катерину Гандзюк.

Об этом сообщили его адвокаты Андрей Мурашкин и Дмитрий Ильченко.

По словам Мурашкина, правоохранители якобы не предоставили документ, который бы предоставлял основание задержать Мангера.

Адвокаты утверждают, что задержание осуществляли люди с шевронами СБУ.

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Позже Ильченко обнародовал видео из-под здания СБУ, где присутствовали медики, которых, как утверждает адвокат, вызвали Мангеру, ведь ему "резко стало плохо".

Адвокат заявляет, что его клиента "украли" и завезли в "незаконное" СИЗО СБУ.

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Напомним: Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения до 10.00 17 июня.

По материалам: ukrinform.ru