Не думайте, что переболев Covid-19, человек получает только иммунитет…

Аналитика

17.06.2020 21:56

Укринформ

Легочный фиброз, нарушения работы сердца, почек, нервной системы — все это наблюдается у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Не болейте!

Согласно последней статистике, от коронавируса в мире уже выздоровели более 4,3 миллиона человек. И пока основные усилия ученых и медиков брошены на то, чтобы вылечить инфицированных людей и разработать вакцину, не менее важным остается вопрос — а какой же след новый коронавирус оставляет в организме выздоровевших? Ведь, как известно, что даже сезонный грипп может давать осложнения на различные органы и системы организма. Что же касается Covid-19, то по данным Нацслужбы здравоохранения Великобритании, среди пациентов, нуждающихся в госпитализации, 45% потребуется длительное медицинское наблюдение, 4% — реабилитация, а 1% — постоянная врачебная помощь. Но уже сейчас медики и исследователи из разных стран говорят о том, что после выздоровления пациенты могут еще долго ощущать последствия болезни — на легких, сердце, почках и даже психическом здоровье.

Функции легких могут нарушаться даже после выздоровления

Все больше данных появляется из Китая, а также из Италии о том, что пациенты, у которых диагностировали даже легкое течение Covid-19, могут долго бороться с долгосрочными проблемами со здоровьем после того, как вирус исчез (ушел) из организма, пишет Daily Mail. Например, у пациентов, выздоровевших после острого респираторного дистресс-синдрома может остаться легочный фиброз — рубцевание ткани легких, что может привести к одышке. Результаты исследования, проведенного в Ухане, где анализировали томографию 81 пациента с Covid-19, свидетельствуют о том, что фиброз был обнаружен даже у тех, кто не имел таких симптомов как кашель или высокая температура.

"На данный момент мы сосредоточены на лечении пациентов в острой стадии, чтобы помочь им выздороветь от COVID-19. Но мы также должны учитывать будущее влияние вируса на здоровье", — говорит профессор Роберто Педретти, глава отделения кардиологии в Клиническом научном институте в Павии (Италия). Он добавляет, что из-за потенциально долговременного повреждения легких службам здравоохранения во всем мире всеми силами придется справляться с ростом числа людей, которые стали инвалидами из-за ограничений объема легких и требуют серьезной реабилитации для восстановления качества жизни.

В Гонконге органы здравоохранения еще в марте обнаружили, что среди первых пациентов, которые были выписаны после лечения коронавирусной инфекции, 25% все еще страдали от одышки при немного ускоренной ходьбе. Несмотря на очевидное выздоровление, "у некоторых пациентов может наблюдаться снижение функций легких на 20-30%", говорит врач Оуэн Цанг Так-ин, медицинский директор инфекционного центра в больнице принцессы Маргарет в Гонконге.



Все рады выздоровлению, но как перенесенная болезнь скажется в дальнейшем?..

Одна из теорий, объясняющая эти последствия, состоит в том, что фиброз возникает, когда вирус нарушает процесс заживления ран. Так было с коронавирусом SARS, предшественником Covid-19, о чем говорилось в статье одного из научных журналов в 2017 году.

Стенокардия, аритмия и рисков сердечного приступа

Коронавирус может также влиять на сердце, о чем свидетельствуют выводы Китайской национальной комиссии по охране здоровья (NHC). Сообщается, что у некоторых пациентов с COVID-19 может развиваться стенокардия и аритмия — состояния, которые могут быть вызваны непосредственно вирусом или возникать после того, как пациент долгое время был прикован к постели. Вообще же NHC официально расширил медицинское страхование, включив повреждения ряда внутренних органов в число потенциальных эффектов нового коронавируса, пишет Hindustantimes.

Негативное влияние коронавируса на сердце у части пациентов также подтвердило исследование, которое проводилось при больнице Жэньминь Уханського университета. Было установлено, что среди 416 госпитализированных пациентов у 19% были признаки повреждения сердца. В Центре наук о здоровье Техасского университета также предупредили, что у тех, кто выжил после Covid-19, может возникать длительное повреждение сердца, а также усиливаться имевшиеся сердечно-сосудистые проблемы, еще больше увеличивая риск сердечного приступа и инсульта, пишет Vox. И в качестве примера приводит историю Джанет Шапиро, врача-реаниматолога из Нью-Йорка, которая поправилась от Covid-19, но потом узнала, что у нее развилась кардиомиопатия — состояние, при котором у сердца возникают проблемы с кровоснабжением тела. Хотя женщина была здорова, но когда вернулась на работу, то рассказала NBC: «Я стала чувствовать, что мое сердце быстро бьется и не могла бегать как всегда, мне было трудно отдышаться».

Почки, мозги, нервная система инфицированных тоже могут пострадать

Специалисты больницы в городе Нинвеллс (Шотландия) ведут крупный исследовательский проект по долгосрочным последствиям Covid-19, пишет ВВС. Кроме последствий болезни для легких и сердца, они обратили внимание и на проблемы с почками у тех, кто перенес заболевания. Врач Самира Белл — нефролог, которая входит в исследовательскую группу, говорит, что во многих европейских странах врачи были неприятно поражены количеством пациентов, нуждающихся в диализе (метод очистки крови, который широко используется при почечной недостаточности) при лечении Covid-19 в реанимации. Таких среди тяжелых больных примерно 30%. И пока не понятно, насколько это поражение длительно, быстро ли почки восстанавливаются после выздоровления пациента.



Врачи были поражены количеством пациентов, нуждающихся в диализе

А еще – изучение «предшественников» Covid-19 — коронавирусных инфекций MERS и SARS – показало, что вирус может проникать в мозг через нервную ткань, пишет DW. Например, в Японии у пациента, инфицированного новым коронавирусом, обнаружили признаки эпилепсии, со временем у него диагностировали менингит, вызванный новым коронавирусом. Исследователи из Японии и Китая также опасаются, что у некоторых пациентов возбудитель попадает в головной мозг, повреждая дыхательный центр. Этим можно объяснить случаи, когда пожилые пациенты с Covid-19 иногда просто прекращают дышать, при том, что до того они не имели проблем с дыханием.

Похоже, что новая коронавирусная инфекция также влияет и на центральную нервную систему, говорится в Vox. Долгосрочные осложнения Covid-19, вызванные самим вирусом или вызванным им воспалением, могут выражаться в снижении внимания, концентрации и памяти, а также дисфункции периферических нервов, «тех, которые идут к вашим рукам, ногам, пальцам рук и ног», — говорит Митчелл Элкинд, президент Американской кардиологической ассоциации и профессор неврологии и эпидемиологии в Колумбийском университете.

В целом представление о том, какие неврологические проблемы возможны у пациентов с тяжелой формой Covid-19 после выхода из больницы, могут дать исследования острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Для этого состояния характерны двусторонняя инфильтрация легких и тяжелая гипоксемия (снижение содержания кислорода в крови) при отсутствии признаков кардиогенного отека легких. — Ред.). Исследования показывают, что каждый пятый выживший при ОРДС, чувствует длительное когнитивное нарушение даже через пять лет после выписки. Нарушения могут включать кратковременные проблемы с памятью, трудности с учебой. Но и это еще не все. Пациенты, выздоровели после ОРДС, часто имеют повышенные показатели депрессии и тревоги, испытывают посттравматический стресс. Во время вспышки атипичной пневмонии бывшие пациенты боролись с психологическим стрессом, по крайней мере, в течение года после выздоровления.

Приходится констатировать, что кроме усилий на исследование природы вируса и методов борьбы с ним, не меньшее внимание сейчас нужно будет направить и на более детальное изучение его последствий для здоровья людей. Ведь пока конца пандемии не видно, количество людей, требующих длительного медицинского наблюдения, растет. А это — новые вызовы для социальной защиты и медицинской инфрастуктуры, к которым следует быть готовыми.

Юлия Горбань, Киев

P. S. Мы пытались найти информацию об отслеживании состояния пациентов, переболевших Covid-19 в Украине, но такой централизованной информации, похоже, пока нет. Укринформ продолжит исследовать эту тему в следующих публикациях.

По материалам: ukrinform.ru