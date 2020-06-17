Пробное ВНО-2020: пройти онлайн-тестирование можно по любому предмету

17.06.2020 18:06

Укринформ

Участники пробного ВНО, которые зарегистрировались на прохождение тестов по украинскому языку и литературе и математике, также могут пройти онлайн-тестирование по любому другому предмету.

Об этом в Facebook сообщает Украинский центр оценивания качества образования

"Участник пробного ВНО-2020 сможет получить результаты за выполнение всех предложенных нами тестов. То есть, если Вы зарегистрировались для прохождения украинского языка и литературы, а также математики, теперь Вы сможете пройти тестирование по физике, химии, географии и любому другому учебному предмету, а потом узнать свои результаты", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, Украинский центр оценивания качества образования с помощью своих сервисов дает возможность пройти зарегистрированным участникам пробного ВНО онлайн-тестирование. Доступ к сервисам УЦОКО продлится до 18 часов 19 июня.

По материалам: ukrinform.ru