СБУ «накрыла» банду неонацистов: выяснилась причастность России к деятельности этой ОПГ

Спецподразделение «Альфа» СБУ провело операцию по обезвреживанию ОПГ неонацистов в Киеве и Харькове.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Бандиты были арестованы. Возглавлял преступную группу гражданин России.

При аресте у преступников изъяли нацистскую символику, а также экстремистскую литературу. Удалось выяснить, что печатная продукция изготавливалась на подпольной типографии в Харькове, а часть материалов доставлялась преступникам из РФ.

Были обнаружены и изъяты, в том числе, боевое оружие, патроны, гранаты с запалами, а также компьютеры с паролями к интернет сообществам, среди которых осуществлялось распространение запрещенных материалов.

В настоящее время следственными органами решается вопрос о привлечении этих лиц к уголовной ответственности.

Сейчас в отношении арестованных последователей неонацизма ведется следствие, решается вопрос о привлечении этих людей к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось о том, что команда Путина готовила убийство.