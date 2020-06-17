Шмыгаль поручил провести аудит расходов средств Фонда борьбы с COVID-19
Шмыгаль поручил провести аудит расходов средств Фонда борьбы с COVID-19
17.06.2020 16:30
Укринформ
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов провести аудит расходов средств Фонда борьбы с коронавирусом.
Об этом он сказал на заседании правительства в среду, сообщает корреспондент Укринформа.
"Все мы, страна должны видеть, на что идут эти деньги, поэтому поручаю Министерству финансов провести аудит расходов из фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно", — подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, всего в этот фонд было выделено почти 65 млрд грн.
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Глава правительства ожидает отчетов от тех ведомств, которые уже использовали средства из фонда.
Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 22 апреля утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Размер Фонда составляет 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.
По материалам: ukrinform.ru