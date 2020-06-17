Ситуация на валютном рынке Украины 17 июня 2020 года: НБУ понизил курс доллара

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 17 июня 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 17 июня 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 26,74 гривен, что на 10 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 3 копейки дороже и стоит сегодня 30,23 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 17 июня:

1 доллар США стоит 26,7424 гривен;

1 евро – 30,2390 гривен;

1 российский рубль – 0,3824 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,65 гривен, продажа 26,80 гривен за единицу;

— евро: покупка 29,85 гривен, продажа 30,30 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 16 июня 2020 года.