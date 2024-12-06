Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу OpenAI, определенным подписчикам ChatGPT Pro откроют неограниченный доступ к наиболее инновационной модели o1, включая стандартные o1-mini, GPT-4o и продвинутый голосовой режим Advanced Voice.

Предполагается, что подобными неограниченными возможностями воспользуются ученые, инженеры и прочие лица, ежедневно использующие программный потенциал исследовательского уровня, что существенно скорректирует результаты трудового процесса, и позволит остаться на «переднем крае достижений ИИ».

Однако, есть нюанс — компания-разработчик подчеркнула, что вышеописанная «самая умная модель ИИ», станет анализировать «промпты» несколько дольше, чтобы предоставить самые «надежные ответы».

Кроме того, если провести сравнение с представленными ранее o1 и o1-preview, в режиме o1 Pro Mode можно будет применять усложненное машинное обучение в математической среде, научной сфере и программировании, а время выполнения задач станет отображаться на специальном индикаторе и через отправку уведомлений в приложении.

Ранее мы писали о том, что в OpenAI подумывают о размещении рекламы в ChatGPT.