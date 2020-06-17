В Украине зарегистрировано более 7 тысяч новых случаев гепатита С

17.06.2020 04:44

Укринформ

По состоянию на начало года в Украине зарегистрированы 7 179 новых случаев вирусного гепатита С.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По состоянию на 1 января этого года, в Украине зарегистрировано 7 179 новых случаев вирусного гепатита С (ВГС). 87 269 человек находятся под контролем. В 2019 году пролечено 7 302 человека. По состоянию на этот же период зафиксировано 1 848 новых случаев вирусного гепатита в (ВГВ). 23 631 человек находится под контролем. В прошлом году пролечено 1 829 человек", — говорится в сообщении.

Всего, по данным Центра общественного здоровья, 1 342 418 украинцев инфицированы ВГС и 559 341 — ВГВ.

Читайте также: Кабмин внес COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний медиков

В ЦОС отмечают, что уберечься от гепатита В можно благодаря вакцинации. Вакцины против гепатита С не существует. Гепатит В настоящее время неизлечим, в то время, как гепатит С излечим.

По состоянию на 1 мая этого года от вирусного гепатита В вакцинировано 60627 детей в возрасте до года, что составляет 19,5% от плановых прививок.

Напомним: гепатит — это заболевание печени воспалительного характера, как правило, вирусного происхождения. Гепатиты B и C — два основных типа вирусного гепатита, которые могут вызвать цирроз и гепатоцеллюлярную карциному.

Читайте также: На Харьковщине временно закрыли школу из-за вспышки гепатита А

ВГВ и ВГС являются причиной 96% всех случаев смертей, обусловленных гепатитами. Согласно данным ВОЗ, около 325 млн человек в мире живут с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатитом B или вирусом гепатита C.

По материалам: ukrinform.ru