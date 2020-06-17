Заседание суда по делу украинского политзаключенного в РФ Марченко состоится в четверг

17.06.2020 02:53

Укринформ

Очередное заседание по делу украинского политзаключенного в РФ Александра Марченко, которого обвиняют в «военной контрабанде» и «шпионаже», состоится в четверг.

Об этом супруга политзаключенного Екатерина Марченко сообщила корреспонденту Укринформа.

"В четверг у мужа будет очередное судебное заседание. Еще хочу сказать, что в последнем его письме, полученном мной в первых числах июня, он писал, что уже месяц-полтора не получает писем, а также о том, что на его счету в СИЗО «ноль рублей». При том, что мы регулярно делаем переводы. Но они до него по какой-то причине не доходили", — рассказала Марченко.

Судебный процесс, на котором украинца обвиняют в «военной контрабанде» и «шпионаже», проходит в закрытом режиме.

Как сообщал сегодня Укринформ, российский суд отказал украинскому консулу в доступе к Александру Марченко, который находится в СИЗО-5 в Краснодаре.

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17 декабря 2018 года Марченко задержало «МГБ ДНР». После двух месяцев пребывания в изоляторе «МГБ ДНР» его доставили на границу Украины и РФ и передали представителям ФСБ России. Еще почти два с половиной месяца его удерживали с помощью административных арестов в депортационном центре Краснодарского края. Уголовное дело против Марченко было возбуждено только 30 апреля 2019 года. После этого Александра поместили в следственный изолятор, обвинив в подготовке к приобретению и незаконному перемещению с территории России продукции военного назначения (ч. 1 ст. 30 УК, ч. 1 ст. 226.1 УК) и шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Как объясняют близкие Марченко, в 2014 году он отвез свою машину на СТО в Донецке. Из-за начала российской агрессии и войны не смог забрать транспорт из ремонта. В декабре 2018 года Марченко позвонил знакомый, сказал, что вроде бы человек, незаконно ездивший на его машине, сбежал из Донецка, поэтому есть возможность приехать в город и вернуть машину. Близкие украинского гражданина утверждают, что показания из него выбивались пытками.

В декабре 2019 года Правозащитный центр «Мемориал» признал украинца Марченко политзаключенным.

По материалам: ukrinform.ru