829 инфицированных за сутки: это еще плато или уже вторая волна?

Аналитика

18.06.2020 22:03

Укринформ

Что ни день — то Украина ставит антирекорд. Не означает ли это, что мы еще далеки от окончания эпидемии? И что будет дальше?

Украина за сутки установила новый антирекорд — 829 человек, инфицированных коронавирусом. Такой прирост превышает средние показатели по миру. После того, как практически весь май Украина держалась на так называемом «плато» с числом выявленных случаев на уровне 350-500 в сутки, в июне такого никто не ожидал. Наоборот, были определенные надежды на то, что в летнее время вирус сможет снизить свое распространение или даже исчезнуть, как обычный грипп. Ну и уж точно, что при соблюдении надлежащих мер безопасности после затяжного плато мы рассчитывали наконец увидеть спад. Но, как теперь становится понятно, эта инфекция не слишком боится высокой температуры за окном, зато сразу реагирует на любые ослабления карантина. Поэтому рост числа выявленных случаев коронавируса поставил новые вопросы — это продолжение первой волны заболеваемости или мы уже видим вторую волну? И как в дальнейшем будет развиваться ситуация после таких антирекордов? Укринформ искал ответы на эти и другие актуальные вопросы.

Это первая или уже вторая волна заболеваемости COVID-19 в Украине?



Андрей Александрин

Такой вопрос, учитывая последнюю статистику, Укринформ задал врачу-эпидемиологу, председателю ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрею Александрину. Ответ: пока мы все еще на первой волны заболеваемости, которая продолжает нарастать. "Это потому, что на сегодня мы не видим со стороны центрального органа исполнительной власти — Минздрава — действенных мер, которые были бы приняты для профилактики инфекции, пока мы были закрыты на два месяца в карантине. Кроме того, закупки, которые делаются со стороны государства, неэффективны и некачественны, так как не влияют на безопасность медицинского персонала (по мнению эпидемиолога, нет смысла тратить средства на дорогие костюмы биозащиты, в то время как до сих пор нет качественных респираторов. — Ред.). К сожалению, коррупция процветает, и я пока не вижу улучшения ситуации. Поэтому следует ожидать, что в ближайшее время мы выйдем на показатели более чем 1000 больных Covid-19 в сутки, и эта статистика в дальнейшем будет только нарастать. Второй волны заболеваемости в Украине еще не было, ее следует ожидать, вероятно, в середине или в конце ноября", — считает Андрей Александрин.



Ольга Голубовская

Несколько дней назад подобные выводы озвучила в эфире телеканала ZiK заслуженная врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская. "Я не думаю, что это пик и это начало новой волны. Это обычные пиковые всплески, и они связаны с тестированием. То есть та информация, которую озвучивает Минздрав, не означает, что за минувшие сутки эти пациенты были обнаружены. Потому что это означает, что подошло число полученных исследований. Но мы должны понимать, что эпидемия только началась, к осени мы все ожидаем рост заболеваемости", — сказала Голубовская.

Почему растет заболеваемость: объяснение Минздрава и ЦОЗ

Причина роста заболеваемости в последние дни в Украине только одна — несоблюдение гражданами правил эпидемической безопасности. Это на каждом брифинге отмечает министр здравоохранения Максим Степанов. В ходе брифинга 18 июня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подтвердил эти слова министра на основе сводной статистики за все время распространения коронавируса в Украине. "Нет в Украине четкой тенденции, где бы прослеживалась связь: рост числа тестирований — рост числа случаев (…) Тренды к росту заболеваемости четко прослеживаются со смягчением карантина (…) Мы четко видим, что после того, как Украина смягчила карантин и перешла на стратегию сдерживания, у нас начался рост числа случаев", — рассказал Виктор Ляшко, показав соответствующий график с данными.



Роман Родына

Начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Роман Родына в комментарии Укринформу тоже говорит, что рост заболеваемости не связан с ростом числа тестов, поскольку количество подозрительных случаев за сутки не увеличивается и колеблется в пределах 1000-1200. Он объясняет, почему расширение тестирования пока не целесообразно. "Мы тестируем тех, кто имеет повышенную температуру, кашель, пневмонию. Если мы расширим показания для тестирования, например, будем тестировать всех людей с признаками ОРВИ, то количество тестирований возрастет, но эффективность такого тестирования не изменится, зато возрастет нагрузка на лаборатории", — говорит Роман Родына. И объясняет, почему сложно спрогнозировать развитие эпидемии в дальнейшем. "Математические прогнозы делаются на основе данных на определенный момент времени. Но ни один математический прогноз не учитывает ситуации, которые могут влиять на заболеваемость дополнительно. К примеру, усиление карантинных мер может способствовать снижению числа больных, и ни один прогноз этого не учтет. И наоборот, когда люди не соблюдают ограничения, то прогноз, рассчитанный на то, что люди будут соблюдать правила эпидбезопасности, не подтверждается", — отмечает специалист.

Он добавляет, что в общественном транспорте простые правила не выполняются — как со стороны перевозчиков, когда маршрутки и автобусы переполнены, так и людьми, которые носят те же маски как попало. "Контактный путь передачи обусловлен именно тесным контактом — то есть если человек рядом с другой находится на расстоянии одного метра в течение 15 минут и более. В метре или автобусе длительный тесный контакт обеспечен. Поэтому пока с уверенностью можно сказать одно: если люди будут продолжать игнорировать меры безопасности, то рост числа больных продолжаться. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: карантин смягчен, но не отменен", — говорит Роман Родына.

Сколько бессимптомных больных в Украине?

А вот ответа на этот вопрос пока нет. Роман Родына объясняет, что это связано с тем, что система эпиднадзора пока строится на выявлении больных с симптомами болезни. "Если врач, к которому обратился больной, видит симптомы Covid-19, то он сообщает в региональные центры о подозрении коронавирусной болезни. Затем случай расследуется, устанавливаются контакты. С тех пор как врач сообщил о подозрении, случай считается подозрительным. Если данные теста положительные, тогда этот случай становится подтвержденным и именно о таких случаях на брифинге отчитывается министр. Стандартом оказания помощи больным Covid-19 не предусмотрено сообщение о бессимптомных носителей. Да и ни одна система эпиднадзора не может быть построена таким образом, чтобы искать бессимптомных больных. Такие больные могут быть обнаружены, когда будет проводиться тестирование на антитела методом ИФА. Это тестирование мы начали делать лишь несколько недель назад, поэтому пока мы накапливаем достаточно материала для такого анализа", — говорит начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями ЦОЗ.

Это, как минимум, странно — почему в Украине до сих пор нет данных о проценте бессимптомных носителей. Многие страны, в том числе РФ, такую ​​цифру обнародуют ежедневно — какой процент «положительных» протестированных не имеет симптомов заболевания. Ведь эти люди наиболее опасны тем, что заражают тех, кто ничего не подозревает.



Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге

Между тем, как рассказал на брифинге Виктор Ляшко, согласно исследованию ВОЗ, во всех странах мира из всех протестированных в среднем выявляется 30% случаев коронавирусной болезни. То есть все остальные инфицированные не имеют симптомов или не обращаются за медицинской помощью. Он также отметил, что согласно моделированию Киевской школы экономики, в среднем по Украине коронавирусной инфекцией могут болеть 132 тысячи человек. "Эти данные не являются подтвержденными, это модельная ситуация. Для того, чтобы подтвердить эти данные, мы начинаем большое популяционное исследование ИФА, которое будет выборочно исследовать на территории всей страны наличие иммунитета среди людей. Особенно в городах и населенных пунктах, которые ощутимо пострадали от вспышек и где было много инфицированных медицинских работников", — сказал главный санитарный врач.

Ну а пока данных о бессимптомные случаи в Украине еще нет, напомним, что времена нынешней эпидемии предполагают, что каждого из нас следует рассматривать как потенциального инфицированного, а значит нам всем нужно носить маски, чаще мыть руки и сохранять дистанцию. Тогда мы будем здоровы!

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru